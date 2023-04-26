Аронян: если бы Карлсен играл нынешний матч, то я бы совсем не был уверен в его победе

Чемпион мира по рапиду и блицу разных лет, бывший армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян предположил, что стоит за отказом норвежца Магнуса Карлсена защищать титул чемпиона мира в 2023 году.

«Мне кажется, после того как он выиграл первый матч у Виши Ананда и стал чемпионом мира, Магнус больше вообще не хотел играть чемпионские матчи. Ему некомфортно в этих матчах, и это явно чувствовалось. Интерес пропадал к этим матчам. Магнус заставлял себя играть, наигрался, и в итоге ему надоело. Если бы он с таким отношением играл нынешний матч, то я бы совсем не был уверен в его победе. Карлсен, возможно, и проиграл бы», — сказал Аронян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.