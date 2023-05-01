Что вы думаете о поражении Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам?

В воскресенье, 30 апреля, завершился титульный матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дин Лижэню. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение (общий счёт тай-брейка 1,5:2,5). Партия завершилась на 68-м ходу.

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После победы в матче за мировую шахматную корону китайский гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Ранее он стал участником титульного матча после отказа 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена защищать титул 2022 года.