Что вы думаете о поражении Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам?
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В воскресенье, 30 апреля, завершился титульный матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дин Лижэню. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение (общий счёт тай-брейка 1,5:2,5). Партия завершилась на 68-м ходу.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Что вы думаете о поражении Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам?»
После победы в матче за мировую шахматную корону китайский гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Ранее он стал участником титульного матча после отказа 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена защищать титул 2022 года.
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