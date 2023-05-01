«Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» на старте бронзовой серии ЧР по волейболу

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче бронзовой серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке «Зенит» уступил гостям со счётом 2:3 (21:25, 23:25, 25:15, 26:24, 13:15).

«Зенит» и «Локомотив» одержали по 24 победы в регулярном чемпионате страны. При этом команда из Санкт-Петербурга с 73 очками стала третьей, а новосибирский коллектив с 67 очками – четвёртым. В четвертьфинале «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» (3:0, 1:2, 3:0), а «Локомотив» оказался сильнее «Белогорья» (3:0, 1:3, 3:0). В полуфинале «Зенит» уступил «Динамо», а «Локомотив» — казанскому «Зениту».

Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Санкт-Петербурге послезавтра, 3 мая. Третья встреча состоится 8 мая в Новосибирске.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за третье место. Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск) – 2:3 (21:25, 23:25, 25:15, 26:24, 13:15).