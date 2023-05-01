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Екатерина Гамова: манера поведения Николая Карполя для меня не была шокирующей

Екатерина Гамова: манера поведения Николая Карполя для меня не была шокирующей
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова рассказала о своём легендарном наставнике, заслуженном тренере СССР Николае Карполе и его умении виртуозно ругаться на своих игроков.

Сегодня, 1 мая, Николай Карполь отмечает 85-летний юбилей. В «Уралочку», с которой тренер 11 раз выигрывал первенство СССР, а потом 14 раз — чемпионат России, Гамова попала в 1998 году, когда ей было 17 лет.

«Задевали ли меня слова Карполя? У меня после моей тёти (Любовь Борисовна Гамова была первым наставником Екатерины. — Прим. «Чемпионата») ещё была тренер Любовь Владимировна Сухова, которая тоже достаточно эмоциональна и громка на площадке, поэтому манера поведения Николая Васильевича для меня не была шокирующей. А потом, ты просто привыкаешь к этому звуку, к этому крику и уже не воспринимаешь его как просто крик. А воспринимаешь лишь ту информацию, которую тебе пытаются донести. Он был собой. А мы делали своё дело.

Если у Карполя играют уже дети его воспитанниц, можно ли сказать, что на него никто не в обиде? Да! У нас есть целые волейбольные династии. А я всегда при любой удобной возможности желаю Николаю Васильевичу здоровья и долгих лет жизни. Я считаю, что это самое главное, особенно когда у человека такая большая, долгая, насыщенная и прекрасная жизнь за спиной», — приводит слова Гамовой «КП-Спорт».

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