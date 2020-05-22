«Можешь же! Только слёзы вытри». Мировой рекорд легендарного русского тренера Карполя

В газетах далеко не всегда можно печатать то, что он говорит девушкам во время тайм-аутов. Но его метод работает вот уже 51 год!

«Думай, что ты делаешь! Кому я это сказал?!» – с надрывом кричит пожилой мужчина девушке.



Нет, это не семейный скандал, а матч сборной России по волейболу в четвертьфинале Олимпиады в Афинах в 2004 году. И самая обычная установка тренера Николая Карполя во время тайм-аута.



Николай Васильевич – это, возможно, самый яркий тренер в истории мирового волейбола. Если он кричит – значит так надо. В конце концов, ему можно – он легенда.



На днях 82-летний Карполь установил уникальный мировой рекорд – он работает во главе родной «Уралочки» вот уже на протяжении 51 года! Это совершенно сумасшедшее число, которое не поддаётся пониманию. Во времена, когда спортивные тренеры могут меняться по три раза за сезон, такое достижение выглядит просто сюрреалистичным. И теперь он готовится к тому, чтобы подать документы на попадание в Книгу рекордов Гиннесса по длительности работы с одной командой.

Фото: РИА Новости

82-летний Карполь установил новый мировой рекорд, отработав 51 год с одной командой

«Не мог предположить, что тренерская работа станет судьбой»

Как у любого человека, родившегося незадолго до начала Второй мировой войны, основные его мысли в детстве были связаны с тем, чтобы прокормиться и выжить. Чтобы живы и здоровы были родные и близкие. Ни о каком волейболе, конечно, не могло быть и речи.



Дедушку и бабушку Карполя расстреляли прямо напротив их дома.



После войны Николай отправился учиться на мастера механического и колонкового бурения. А потом поступил на физмат и стал преподавать в вечерней школе. Увлечение математикой вполне могло стать призванием. «Я и предположить не мог, что тренерская работа станет моей судьбой. Я был уверен, что стану математиком», – признавался много лет спустя именитый уже тренер.



Тренером Карполь работал уже в студенческие годы. Потом женился на волейболистке и переехал в Свердловск, где создавали женскую команду. Конечно, тогда никто и подумать не мог, что «Уралочка» станет чемпионом СССР и одной из лучших команд мира.

«Даже мёртвые дрыгают лапками, если уколоть в нужное место». Карполю — 80 лет! Свиньи вместо игрушек, дружба с Ельциным, провокация с бабушкой и вера в мудрость народа – Николай Карполь видел всё. И да, он — легенда

Карполь сделал «Уралочку» гегемоном

В 2016-м «Уралочка» отмечала свой 50-летний юбилей. За эти полвека команда Карполя выигрывала национальные чемпионата СССР и России 25 раз. То есть в среднем каждый второй сезон «Уралочка» брала золотые медали. Непросто найти другую такую доминирующую команду не только в волейболе, но и вообще в спорте. «Уралочка» долгое время была базовым клубом для сборной России и воспитала 15 олимпийских чемпионок.



В 2010-х команде, конечно, стало сложнее конкурировать с лидерами Суперлиги, потому что финансовые возможности стали несопоставимыми и многие воспитанницы после одного-двух удачных сезонов в «Уралочке» переходили туда, где больше платили. Но Карполь продолжал работать изо всех сил и даже в таких условиях держал клуб в тройке призёров.



Безусловно, Карполя многие знают по его яркой и эмоциональной манере общения с волейболистками во время матчей, которую он использует даже в 80 лет. «Хватит! Устроили тут истерику!» – мотивировал он своих подопечных во время матча с «Заречьем» в 2018-м. А потом успокаивал после удачных действий: «Можешь же, можешь! Только слёзы вытри».

Фото: РИА Новости

«Хватит! Устроили тут истерику!» Как Карполь заставил «Уралочку» победить Гениальный тренер вовремя встряхнул свою команду. «Уралочка» обыграла прямого конкурента, но не опередила.

«Мои крики – это не самоцель»

Его манеру с удовольствием пародировали юмористы, делали номера в КВН. Сам Карполь не раз признавался, что спокойно относится к этому, ведь каждый занимается своим делом.



Его крики стали особенно популярными на Олимпиаде в Сеуле, когда он крайне эмоционально вдохновлял подопечных во время неудачно складывавшегося финала с Перу. «Глаза должны гореть» – это, пожалуй, были единственные слова, которые можно было напечатать в газете.



«О том эпизоде мне, наверное, до конца жизни напоминать будут. Поймите, окрик – это не самоцель и даже не выплеск эмоций. Это тренерский, педагогический даже приём. В той конкретной ситуации он был оправдан. Нужно было встряхнуть девчонок, переломить ход игры. Ну а то, что в прямом эфире услышали выражения, которые вы не напечатаете в своей газете, ничего страшного. Главное, что цель была достигнута», – рассказал он порталу AltayVolley.

Фото: РИА Новости

25 побед за 50 лет: «Уралочка» празднует юбилей Это праздник не только самого титулованного клуба, но и всего отечественного женского волейбола.

«Общество стало терять ориентиры»

Он не привык жаловаться. Это было не в его характере. Во многом поэтому он и стал живой легендой волейбола. Но иногда даже великий Карполь не мог сдерживаться, видя, в каком направлении развивается наше общество в целом и спорт в частности.



«Общество стало терять ориентиры. Людям интереснее скандалы, чем спортивные победы. Безнравственность, которая царит на телевидении, мало кого смущает, а это ни к чему хорошему не приведёт. Меня настораживает будущее нынешнего поколения. Вырастить порядочных людей, имея низкую духовность, сложно. Мы уже потеряли мужчин-педагогов, позволили им уйти. А теперь из школы уходят и талантливые женщины. Ведь быть бизнесвумен сейчас на порядок круче, чем учительницей».

Фото: РИА Новости

«Хотел жить в одной стране, но её уже не существует»

Он мог в этом не признаваться, но его, очевидно, возмущало, как легко волейболистки сейчас меняют команды ради небольшой прибавки к зарплате и ради материальных ценностей. В его мире всё было по-другому, и преданность клубу не была пустым словом. И Карполь продолжает верить в свои идеалы и в предстоящем сезоне снова поведёт «Уралочку» к медалям чемпионата России. Потому что просто не может по-другому.



Он объехал больше половины мира за свою карьеру, мог получить работу практически в любой стране, в какой только захотел бы. Но не стал этого делать.



«Наверное, всем людям моего поколения, пережившим крушение великой страны, будет непросто смириться с потерей. Так что когда меня спрашивают, в какой стране я хотел бы жить постоянно, хотя объехал полмира, отвечаю: только в одной, но её уже не существует. Это Советский Союз».

Фото: РИА Новости

«Карполь кричит на меня больше, чем на девчонок»

И ещё одна история, которая характеризует великого тренера.



Летом 1993 года в его семье произошла трагедия – в автомобильной аварии погиб его 25-летний сын с женой. У них был сын Миша, которому тогда было всего четыре года. Карполь с супругой принял решение официально усыновить Мишу и оформил необходимые документы. Николай Васильевич сделал всё, чтобы у ребёнка всё сложилось хорошо. У него оставался дом в Хорватии со времён работы в стране с 90-х, где Миша и вырос.

Но Карполь заразил внука волейболом настолько, что тот приехал в Россию и стал помогать «Уралочке». Сначала его воспринимали исключительно как родственника великого тренера, но когда Михаил с командой выиграл молодёжное первенство, о нём заговорили всерьёз.



«Ко мне требования гораздо выше. Николай Васильевич порой кричит на меня больше, чем на девочек. Но я понимаю: это только потому, что он хочет как можно быстрее передать мне свой опыт, научить всему тому, чему научился сам. Так что я не обижаюсь абсолютно, просто слушаю и делаю выводы. Он же не просто так кричит, он же умные вещи говорит. Так что стоит прислушаться», – приводит слова внука Карполя «Облгазета».



Михаил сейчас работает старшим тренером «Уралочки» и готов продолжить дело своего дедушки. Но позже. Грядущей осенью Николай Васильевич Карполь вступит в свой 52-й сезон с родным клубом, побьёт свой же рекорд и будет сражаться за медали, пока есть силы.