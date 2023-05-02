Алексей Немов: при тех условиях, которые нам дали, сегодня лучше вообще не выступать

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов оценил условия, на которых Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов на соревнования.

Это нейтральный статус, отсутствие активной поддержки СВО и принадлежности к силовым структурам, а также невозможность участия в командных турнирах.

«Безусловно, жалко ребят. Но так сложилось, что сегодня лучше вообще не выступать, чем выступать. При тех условиях, которые нам якобы дали такую возможность. Поэтому ничего. Я думаю, что та работа, которая была проведена, она даром не пройдёт», — приводит слова Немова сайт телеканала «Звезда».