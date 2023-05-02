Блокирующая «Локомотива» прокомментировала поражение от «Динамо» в первом финальном матче

Блокирующая калининградского «Локомотива» Валерия Зайцева прокомментировала поражение от «Динамо» в первом финальном матче женской Суперлиги.

«Думаю, это всё психология. Потому что второй сет был в наших руках: все думали, что сейчас будет 1-1. И в одной расстановке допустили потом множество ошибок, проиграли эту партию и дальше уже не смогли собраться – борьба закончилась на этом», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

На полуфинальной стадии бело-голубые были сильнее челябинского «Динамо-Метар» (3:0, 3:2, 3:0), а «Локомотив» преодолел сопротивление саратовского «Протона» (3:1, 3:0, 3:1). Финальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. Вторая встреча в Москве состоится 4 мая, затем, 8 мая, соперники встретятся в Калининграде.