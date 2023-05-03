Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Тори Боуи ушла из жизни в возрасте 32 лет

Олимпийская чемпионка 2016 года по лёгкой атлетике американка Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет, сообщает пресс-служба агентства Icon Management, представлявшего её интересы, на странице в соцсетях. Причины смерти американской спортсменки не сообщаются.

«Мы опустошены, потому что должны сообщить вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко! Мы убиты горем, наши молитвы сейчас с семьёй и друзьями Тори», — говорится в заявлении.

Напомним, Боуи завоевала золото в эстафете 4×100 метров на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На той же Олимпиаде спортсменка стала второй в забеге на 100 м и завоевала бронзу в беге на 200 м.