Волейболисты казанского «Зенита» вновь обыграли «Динамо» в финальной серии Суперлиги

Волейболисты казанского «Зенита» упрочили своё преимущество в финальной серии чемпионата России – 2022/2023 среди команд Суперлиги. Во втором матче «Зенит» со счётом 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21) обыграл московское «Динамо». Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Казани.
Встреча команд проходила в Казани, в Центре волейбола. Самым результативным в составе победителей стал нападающий Максим Михайлов. Он записал в свой актив 20 очков и четыре эйса. Лучшим на приёме у казанцев был Илья Фёдоров (58%).
Третий матч противостояния за золотые медали пройдёт 7 мая в Москве. Напомним, серия продлится до трёх побед, поэтому «Зенит» может стать чемпионом уже в следующем матче. В борьбе за бронзу чемпионата России новосибирский «Локомотив» играет с санкт-петербургским «Зенитом» (счёт в серии — 1-1).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за первое место. Второй матч
«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21).
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