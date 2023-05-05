Ша’Карри Ричардсон установила лучший результат сезона в мире в беге на 100 м
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Американская звезда лёгкой атлетики Ша’Карри Ричардсон одержала победу в беге на 100 метров на первом этапе «Бриллиантовой лиги» сезона-2023, который проходит сегодня, 5 мая, в столице Катара, Дохе.
Ричардсон преодолела дистанцию за 10,76 секунды, превзойдя лучший результат сезона в мире, который принадлежал участнице забега Шерике Джексон из Ямайки (10,82), занявшей второе место. Более того, результат американской бегуньи стал новым рекордом соревнований. Предыдущий был установлен её соотечественницей Тори Боуи в 2016 году и равнялся 10,80 секунды.
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Первый этап. Доха
Женщины. 100 м
1. Ша’Карри Ричардсон (США) – 10,76.
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,85.
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,98.
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