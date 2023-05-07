Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Динамо» и стали чемпионами Суперлиги
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Волейболисты казанского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в третьем матче в финальной серии чемпионата России – 2022/2023 среди команд Суперлиги. В третьем матче, проходившем в Москве, казанский коллектив одержал волевую победу со счётом 3:2 (23:25, 23:25, 25:17, 25:17, 15:13).
Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды из Казани, которая в 11-й раз в своей истории стала обладательницей титула чемпионов России. Напомним, в первом и втором матче финальной серии до трёх побед казанский «Зенит» на своей площадке также обыграл московское «Динамо» (3:0, 3:1).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за первое место. Третий матч
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Казань) – 2:3 (25:23, 25:23, 17:25, 28:30, 13:15).
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