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Финал чемпионата России по волейболу — 2023: «Динамо» принимает казанский «Зенит» в 3-м матче серии, 7 мая 2023

«Зенит» в матче от звания чемпиона России! Или волейбольное «Динамо» закамбэчит дома? LIVE
София Колодкина Ангелина Николаева
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«Динамо» и «Зенит» в финале чемпионата России
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0-2 в серии и психологическое преимущество. Казань оформит титул уже сегодня? «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию.

Мужская «золотая» серия до трёх побед может финишировать сегодня: «Зенит» уверенно забрал первые два домашних матча в Казани — отличная комбинационная игра, уверенность в защите и в доигровке. Божит и 35-летний Максим Михайлов в диагонали — во втором матче его атаки ни разу не нашли рук блокирующих «Динамо»: даже тройной блок не смущает олимпийского чемпиона. Кажется, казанцы действительно соскучились по чемпионству: в последний раз они поднимали кубок лишь в сезоне-2017/2018. «Динамо», наоборот, становилось чемпионом последние два года.

Начало встречи 7 мая запланировано на 17:00 по московскому времени, матч пройдёт на стадионе «Динамо».

Предполагаемые составы:

«Динамо-Москва»: Я. Подлесных, И. Власов, П. Панков, А. Семышев, Ц. Соколов, Л. Керминен, В. Лихошерстов, Е. Баранов.

«Зенит-Казань»: А. Вольвич, С. Деру, М. Кристенсон, А. Кононов, Д. Волков, И. Фёдоров, В. Голубев, М. Михайлов.

Пари Суперлига - плей-офф (м). Финал. 3-й матч
07 мая 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица волейбольной Суперлиги
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«Зенит» — чемпион? Опрос
Live София Колодкина

Экс-тренер сборной России, а также «Динамо» и «Зенита» Владимир Алекно порассуждал на тему сегодняшнего матча:

Преимущество «Динамо» в первую очередь это домашний зал. Там тоже арена на 4-6 тысяч зрителей, прибавят себе плюс одного игрока. Всё-таки три дня паузы между матчами в Казани и Москве слишком много, команда успеет перезагрузиться. Но если «Динамо» сыграет в таком же ритме, как в Казани, то шансов у них нет. Эмоционально и физически – прибавлять москвичам обязательно», — приводит слова Алекно «Татар-информ».
13:25 София Колодкина

«Зенит» — чемпион? Опрос

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13:23 София Колодкина
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