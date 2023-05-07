«Зенит» в матче от звания чемпиона России! Или волейбольное «Динамо» закамбэчит дома? LIVE

Мужская «золотая» серия до трёх побед может финишировать сегодня: «Зенит» уверенно забрал первые два домашних матча в Казани — отличная комбинационная игра, уверенность в защите и в доигровке. Божит и 35-летний Максим Михайлов в диагонали — во втором матче его атаки ни разу не нашли рук блокирующих «Динамо»: даже тройной блок не смущает олимпийского чемпиона. Кажется, казанцы действительно соскучились по чемпионству: в последний раз они поднимали кубок лишь в сезоне-2017/2018. «Динамо», наоборот, становилось чемпионом последние два года.
Начало встречи 7 мая запланировано на 17:00 по московскому времени, матч пройдёт на стадионе «Динамо».
Предполагаемые составы:
«Динамо-Москва»: Я. Подлесных, И. Власов, П. Панков, А. Семышев, Ц. Соколов, Л. Керминен, В. Лихошерстов, Е. Баранов.
«Зенит-Казань»: А. Вольвич, С. Деру, М. Кристенсон, А. Кононов, Д. Волков, И. Фёдоров, В. Голубев, М. Михайлов.
Экс-тренер сборной России, а также «Динамо» и «Зенита» Владимир Алекно порассуждал на тему сегодняшнего матча:
Преимущество «Динамо» в первую очередь это домашний зал. Там тоже арена на 4-6 тысяч зрителей, прибавят себе плюс одного игрока. Всё-таки три дня паузы между матчами в Казани и Москве слишком много, команда успеет перезагрузиться. Но если «Динамо» сыграет в таком же ритме, как в Казани, то шансов у них нет. Эмоционально и физически – прибавлять москвичам обязательно», — приводит слова Алекно «Татар-информ».
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