0-2 в серии и психологическое преимущество. Казань оформит титул уже сегодня? «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию.

«Зенит» в матче от звания чемпиона России! Или волейбольное «Динамо» закамбэчит дома? LIVE

Мужская «золотая» серия до трёх побед может финишировать сегодня: «Зенит» уверенно забрал первые два домашних матча в Казани — отличная комбинационная игра, уверенность в защите и в доигровке. Божит и 35-летний Максим Михайлов в диагонали — во втором матче его атаки ни разу не нашли рук блокирующих «Динамо»: даже тройной блок не смущает олимпийского чемпиона. Кажется, казанцы действительно соскучились по чемпионству: в последний раз они поднимали кубок лишь в сезоне-2017/2018. «Динамо», наоборот, становилось чемпионом последние два года.

Начало встречи 7 мая запланировано на 17:00 по московскому времени, матч пройдёт на стадионе «Динамо».

Предполагаемые составы:

«Динамо-Москва»: Я. Подлесных, И. Власов, П. Панков, А. Семышев, Ц. Соколов, Л. Керминен, В. Лихошерстов, Е. Баранов.

«Зенит-Казань»: А. Вольвич, С. Деру, М. Кристенсон, А. Кононов, Д. Волков, И. Фёдоров, В. Голубев, М. Михайлов.