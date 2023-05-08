Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и продолжает лидировать в турнире в Румынии
Поделиться
На турнире Grand Chess Tour в Румынии завершилась партия, в которой встречались российский шахматист Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Встреча завершилась вничью.
Россиянин играл белыми фигурами. Партия продолжалась 54 хода и завершилась, когда на доске остались одни короли.
Ранее игроки встречались в матче на первенство мира. После основных 14 партий счёт был ничейным (7-7), а по итогам тай-брейка сильнее оказался Лижэнь.
По итогам трёх партий Непомнящий набрал два очка. Ранее он обыграл Богдан-Даниэля Деака и сыграл вничью с Рихардом Раппортом. Первое место с Яном делят Уэсли Со, Фабиано Каруана и Раппорт. Спортсмены играют без перерыва с 6 по 10 мая и с 12 по 15 мая. 11 мая у шахматистов будет выходной в рамках турнира.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
19:36
-
19:31
-
18:52
-
17:40
-
17:32
-
10:00
- 7 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
22:32
-
22:23
-
22:03
-
21:51
-
21:24
-
21:12
-
21:07
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
19:28
-
17:26
-
16:12
-
15:36
-
15:16
-
13:44
-
13:31
-
12:46
-
12:13
-
09:00
-
00:12
- 6 мая 2023
-
21:10
-
20:58
-
19:52
-
19:25
-
18:48
Партнерский контент