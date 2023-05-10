ITA отстранило российских байдарочников и каноистку за нарушение антидопинговых правил

Российские байдарочники Наталья Лобова и Виталий Юрченко, а также каноистка Лариса Аракчеева временно отстранены решением Международного агентства допинг-тестирования (ITA) из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.
Лобовой, Юрченко и Аракчеевой предъявили обвинение в использовании (попытке использования) запрещённой субстанции или метода. Дела возбуждены на основе расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Ричарда Макларена, а также на основе данных, представленных московской антидопинговой лабораторией (LIMS).
По ходу расследования были обнаружены данные LIMS, сообщающие о наличии в образцах, которые предоставили спортсмены, запрещённых стероидов. Образцы были переданы в лабораторию в 2013 и 2014 году.
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