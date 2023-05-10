Австралиец Гровс выиграл пятый этап «Джиро д’Италия», россиянин Власов финишировал 137-м

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Австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Кэйден Гровс стал победителем пятого этапа многодневки «Джиро д’Италия», в рамках которого гонщики преодолели 171 км с двумя подъёмами третьей категории.

Отметим, что на самом финише действия Марка Кэвендиша привели к небольшому завалу с участием Дэвида Деккера из Arkéa-Samsic, что, естественно, отразилось на результатах.

Велогонки. «Джиро д’Италия», Пятый этап

1. Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin-Deceuninck) – 4.30,19.

2. Джонатан Милан (Италия, Bahrain – Victorious) – то же время.

3. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo).

4. Альберто Дайнезе (Италия, DSM).

5. Марк Кэвендиш (Великобритания, «Астана»).

6. Николя Далла Валле (Италия, Corratec – Selle Italia).

7. Мирко Маэстри (Италия, EOLO-Kometa).

8. Филиппо Флорелли (Италия, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè).

9. Андреа Вендрам (Италия, AG2R Citroën Team).

10. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla).

137. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe).