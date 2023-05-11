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Фируджа поднялся на второе место в live-рейтинге ФИДЕ, Непомнящий — третий

Французский шахматист Алиреза Фируджа поднялся на второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в реальном времени.

В 5-м туре проходящего в Бухаресте шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania (первый этап Grand Chess Tour — 2023) 19-летний француз обыграл действующего чемпиона мира, китайского гроссмейстера Дин Лижэня и выиграл вторую партию подряд на этом турнире. В прошлом туре он нанёс поражение Богдан-Даниэлю Дьяку.

Россиянин Ян Непомнящий опустился в live-рейтинге на третью строчку. Александр Грищук – 17-й.

Live-рейтинг ФИДЕ. 11 мая

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2853.

2 (4). Алиреза Фируджа (Франция) – 2787,8 (+2,8).

3 (2). Ян Непомнящий (Россия) – 2785,8 (-8,2).

4 (3). Дин Лижэнь (Китай) – 2782,1 (-6,9).

5. Хикару Накамура (США) – 2775.

6 (7). Фабиано Каруана (США) – 2772(+8,9).

7 (6). Аниш Гири (Нидерланды) – 2766,8 (-1,2).

8. Уэсли Со (США) – 2764,1 (+4,1).

9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754.

10 (14). Рихард Раппорт (Румыния) – 2747. (+6,5)…

17 (13). Александр Грищук (Россия) – 2751,5 (-9,2).