«Лада» разгромила «Кубань» и вышла в полуфинал гандбольной Суперлиги
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Гандболистки тольяттинской «Лады» вышли в полуфинал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче «Лада» на своей площадке разгромила краснодарскую «Кубань» со счётом 31:23. Первый матч также завершился победой тольяттинской команды – 33:27.
В ответном матче самым результативным игроком стала Ольга Фомина из «Лады», забившая десять мячей. Семь раз отличилась Наталья Решетникова. В составе «Кубани» семь мячей забила Яна Савинова.
В регулярном чемпионате «Лада» была четвёртой, а «Кубань» — пятой. Ранее в полуфинал вышла подмосковная «Звезда».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Ответный матч
«Лада» (Тольятти) – «Кубань» (Краснодар) – 31:23 (18:13).
Первый матч – 33:27.
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