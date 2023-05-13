Шишкарёв: Бобровникова справится с болезнью, олимпийские чемпионки не сдаются

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв обратился со словами поддержки к левой полусредней «Ростов-Дона» Владлене Бобровниковой.

В апреле врачи обнаружили у гандболистки лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. С 4 мая Владлена проходит лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону.

«Многим из нас в жизни приходится проходить через непростые испытания. Сейчас такой момент случился у Влады. Знаю её как блестящую гандболистку, бойца в любых ситуациях на площадке и в жизни. Поэтому абсолютно уверен, что она справится с болезнью. Олимпийские чемпионки не сдаются. Мы в курсе положения дел и находимся на связи с руководителями «Ростов-Дона». Желаю Владлене здоровья, терпения, силы воли и передаю слова поддержки от всей нашей российской гандбольной семьи», – приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.

Бобровникова – шестикратная чемпионка России, семикратный обладатель Кубка страны, и шестикратный Суперкубка России, победитель Кубка ЕГФ, Кубка и чемпионата Италии. В составе сборной России Владлена побеждала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, стала серебряным призером Олимпиады 2020 года в Токио и бронзовым призером чемпионата мира.