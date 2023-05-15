Кирсан Илюмжинов: могу сказать, что как-то я был епископом в Латинской Америке

Бывший руководитель Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов рассказал, что ему рассказал тибетский монах.

«Мне сказал тибетский монах, что я живу 69-ю жизнь. В буддизме у человека 108 перерождений. И вот в Индии гуру мне сказал, что один эпизод я уже переживал в прошлой жизни. Стал его допрашивать. В итоге он начал медитацию, вошёл в транс и говорил. А я просто записывал за ним, еле успевал. Эти листы бумаги сейчас у меня дома. Там все мои прошлые 68 жизней: где, кто, на какой планете.

Могу сказать, что как-то был епископом в Латинской Америке. Это всё интересно. Кто-то в такое не верит, но ведь задокументированы случаи, когда человек после клинической смерти открывал в себе новые способности, говорил на языках, которые прежде не знал. Это – из той же серии. Монах сказал мне, что душа старая, опытная.

Есть круг Сансары – круговорот перерождений. Причём вовсе необязательно, что ты всегда будешь человеком: можешь переродиться слоном, растением, звездой или камнем. И вот каждую жизнь ты нарабатываешь карму.

Если она по итогам 108 жизней положительная, если твои мысли и поступки были хорошими, ты выходишь из круга Сансары. Становишься другой энергией, полубогом. И тебе больше не надо перерождаться. Ведь жизнь – страдание.

А как? Мы рождаемся с криком матери – от боли. Умираем – все плачут, грустят. То есть родились со страданием и умираем. Между – тоже, сколько ни бегай. А вот если выходишь из круга Сансары, всё налаживается. Если карма плохая – всё по новой. Ещё 108 кругов», — приводит слова Илюмжинова Sports.ru.