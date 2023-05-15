Кирсан Илюмжинов: инопланетяне позвали на балкон. Вскоре оказался у них на корабле

Бывший руководитель Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов рассказал, как его похищали инопланетяне.
«Сентябрь 1997 года, Москва. Инопланетяне позвали на балкон. Я вышел и вскоре оказался у них на корабле. Всё просто. Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: «Ну, вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации у вас ещё не дорос».
Когда очутился дома, сначала подумал, что приснилось. Но потом помощник и водитель рассказывали, что час искали меня в квартире – всё перерыли. Успели запаниковать. А потом раз – и я материализовался. Скорее всего, версия про сон была их внушением – чтобы я с ума не сошёл. Все же по-разному реагируют.
Мне несколько президентов государств рассказывали, что у них был контакт с инопланетянами. Не говорят об этом публично, потому что боятся – вдруг их примут за сумасшедших. Василий Смыслов признавался мне, что их с супругой Надеждой тоже забирали. На самом деле, таких людей не так мало.
Потом инопланетяне снова пришли. Начали спрашивать: «Почему не рассказал про нас? Почему молчишь? Боишься ли?» Я объяснил, что, если бы всё рассказал Вася Пупкин, люди бы махнули рукой – ну, перепил. А когда о таком заявляет президент Калмыкии и ФИДЕ – это уже другое.
Даже брал лист бумаги, считал плюсы и минусы. Последнего было больше: будут смеяться родственники, достанут журналисты, Борис Ельцин может не понять», — приводит слова Илюмжинова Sports.ru.
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