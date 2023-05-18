Более 200 российских спортсменов наказаны по данным Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило, что число санкций, вытекающих из расследования, связанного с базой данных (LIMS) Московской антидопинговой лаборатории, превысило отметку в 200.

17 антидопинговых организаций ввели санкции в отношении в общей сложности 203 российских спортсменов.182 случая остаются в стадии расследования, 73 спортсменам предъявлены обвинения.

«Продолжающийся успех расследования ВАДА «Операции LIMS» является свидетельством значительной работы, проводимой департаментами разведки и расследований, а также юридическими подразделениями. Я также хотел бы поблагодарить международные федерации и другие антидопинговые организации, которые внимательно изучают предоставленные им пакеты доказательств и продолжают возбуждать дела по мере необходимости. ВАДА взаимодействует со всеми соответствующими органами, вовлечёнными в расследование, чтобы обеспечить правосудие для спортсменов во всём мире», — приводит слова главы агентства Витольда Баньки пресс-служба ВАДА.