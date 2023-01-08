Платите и молчите! За что Россия должна отдать ВАДА больше миллиона долларов

Наших спортсменов на международные турниры не пускают, но платить за антидопинг мы должны в полном объёме.

В 2022 году политические события спровоцировали беспрецедентную историю с отстранением России в мировом спорте. Наши атлеты не могут выступать в подавляющем большинстве международных турниров. И всё это следствие не какого-то чёткого запрета, а весьма расплывчатых рекомендаций МОК.

Российский спорт есть, его никто не запрещал и формально не исключал, но приезжать нашим спортсменам как бы никуда нельзя. Подобная ситуация порождает ряд забавных (или не очень) побочных эффектов, связанных с тем, что Россия, например, должна платить взносы во все международные федерации. Ведь если не заплатит – тогда-то её точно исключат на веки вечные. А сейчас мы вот-вот ваших спортсменов вернём. Но это, конечно, не точно.

Со Всемирным антидопинговым агентством та же самая история. На днях стало известно, что в 2023 году Россия должна будет сделать обязательный ежегодный взнос в ВАДА в размере $ 1,27 млн. Это более пяти процентов от той части бюджета агентства, которая формируется странами мира. Столько же, сколько и Россия, платят Великобритания, Германия, Франция и Италия.

Вот только атлеты этих стран в 2022 году беспрепятственно выступали на международных соревнованиях. И будут делать то же самое в 2023-м. А россияне после Олимпиады в Пекине оказались заперты в своей стране. И на внутренних российских стартах никакое ВАДА, конечно, не работает.

Получается какая-то логическая нестыковка. Российских спортсменов на международных турнирах почти нет, потому что им там выступать нельзя, но деньги за работу антидопинговых служб там Россия должна платить.

Впрочем, стоит сказать, что некоторые наши атлеты всё-таки остаются в поле зрения ВАДА. Например, теннисисты, выступающие на международных соревнованиях. Или, как ни странно, шахматисты. В декабре 2021 года во время матча за звание чемпиона мира Магнус Карлсен проходил допинг-тестирование. Вероятно, Яна Непомнящего в апреле может ждать аналогичная процедура.

Может ли Россия отказаться платить взнос в ВАДА?

Чисто теоретически – да. Но это будет означать, что наш спорт добровольно отказывается от возможности вернуться на мировую арену. Пожалуй, к такому волевому решению в нашей стране никто не готов. Можно долго спорить о перспективах нашего возвращения, но самим рубить сплеча можно только в том случае, когда есть хоть какая-то альтернатива. Сейчас её объективно нет. Даже система соревнований с дружественными странами пока в зачаточном состоянии, а уж про не зависимый от ВАДА допинг-контроль и говорить не приходится. Поэтому придётся соглашаться с условиями, которые нам ставят.

Однако, переводя этот миллион на канадские счета ВАДА, нашим спортивным властям стоит в очередной раз задуматься. Может, пора предпринимать системные шаги, чтобы не приходилось платить деньги сначала за выступления российских спортсменов без флага и гимна, а теперь – просто за надежду, что они в скором времени смогут вернуться на международную арену?