Болгарские спортсменки стали лучшими в квалификации на ЧЕ по художественной гимнастике

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершилась квалификация и определились финалистки в многоборье, а также в упражнениях с булавами и лентой.

Лучший результат в многоборье показали две болгарские гимнастки — Стиляна Николова и Боряна Калейн, набравшие по 97,85 балла. В борьбе за третью позицию представительница Германии Дарья Варфоломеев на 0,05 балла опередила украинку Викторию Оноприенко. Финалистки многоборья определялись по трём лучшим видам. Всего за титул будут бороться 24 гимнастки.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку

Личное многоборье. Квалификация

1. Стиляна Николова (Болгария) — 97,85.

2. Боряна Калейн (Болгария) — 97,85.

3. Дарья Варфоломеев (Германия) — 96,95.

4. Виктория Оноприенко (Украина) — 96,90.

5. Зохра Агхамирова (Азербайджан) — 95,75.

6. София Раффаэли (Италия) — 95,65.

7. Ади Ася Катц (Израиль) — 94,15.

8. Екатерина Веденеева (Словения) — 93,10.

В упражнениях с отдельными предметами в финал прошли:

Булавы: Дарья Варфоломеев (Германия), Боряна Калейн (Болгария), Зохра Агхамирова (Азербайджан), София Раффаэли (Италия), Виктория Оноприенко (Украина), Екатерина Веденеева (Словения), Александра Аджиджикулезе (Италия), Литра Панайота (Греция).

Лента: Виктория Оноприенко (Украина), Дарья Варфоломеев (Германия), Екатерина Веденеева (Словения), Ева Брезалиева (Болгария), Ади Ася Катц (Израиль), Даниэла Мунитц (Израиль), Милена Балдассари (Италия), Стиляна Николова (Болгария).