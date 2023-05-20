Американская велогонщица завершила карьеру после проигрыша трансгендерному спортсмену

24-летняя американская велогонщица Ханна Аренсман приняла решение завершить карьеру и отказаться от мечты о выступлении на Олимпийских играх.

В декабре 2022 года Аренсман проиграла трансгендерному спортсмену Остин Киллипс в женской элитной категории на национальном чемпионате по велокроссу. Девушка заявила, что включение трансспортсменов в женские соревнования означает, что женщины будут проигрывать, как бы усердно ни тренировались.

«У меня есть возможность высказаться от имени женщин, и я ей воспользуюсь. Всё зашло достаточно далеко. Никогда нельзя было этого допускать. Кто-то должен взять на себя ответственность. Это нечестный спорт, и руководящие органы должны были установить чёткие правила с самого начала. Люди, которые должны защищать спорт, этого не делают», — приводит слова Аренсман The Telegraph.