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Боряна Калейн выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в личном многоборье

Боряна Калейн выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в личном многоборье
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На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку, завершились соревнования в личном многоборье. Золотую медаль завоевала болгарская спортсменка Боряна Калейн. В борьбе за серебро итальянка София Раффаэли на 0,050 опередила ещё одну представительницу Болгарии Стилиану Николову.

Всего в финале многоборья за титул боролись 24 гимнастки.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Баку
Личное многоборье

1. Боряна Калейн (Болгария) — 131,000.
2. София Раффаэли (Италия) — 129,550.
3. Стилиана Николова (Болгария) — 129,500.
4. Дарья Варфоломеев (Германия) — 129,050.
5. Полина Карика (Украина) – 123,800.
6. Екатерина Веденеева (Словения) — 122,700.
7. Зохра Агамирова (Азербайджан) — 122,400.
8. Полина Березина (Испания) – 121,400.

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