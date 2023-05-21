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Оноприенко — первая с 2005 года чемпионка Европы по художественной гимнастике с Украины

Оноприенко — первая с 2005 года чемпионка Европы по художественной гимнастике с Украины
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Гимнастка Виктория Оноприенко стала первой спортсменкой с Украины, ставшей чемпионкой Европы по художественной гимнастике в индивидуальных соревнованиях, с 2005 года.

Оноприенко завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы, который проходит в Баку (Азербайджан). Гимнастка набрала 33,25 балла. В тройку вошли представительница Израиля Ади Ася Кац и болгарская спортсменка Боряна Калейн.

Медаль Оноприенко также стала первой личной наградой для сборной страны с чемпионата Европы 2019 года. Тогда Влада Никольченко выиграла бронзу в упражнениях с булавами.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Баку (Азербайджан). Обруч

1. Виктория Оноприенко (Украина) — 33,25 балла.
2. Ади Ася Кац (Израиль) — 32,6.
3. Боряна Калейн (Болгария) — 32,25.

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