Оноприенко — первая с 2005 года чемпионка Европы по художественной гимнастике с Украины

Гимнастка Виктория Оноприенко стала первой спортсменкой с Украины, ставшей чемпионкой Европы по художественной гимнастике в индивидуальных соревнованиях, с 2005 года.
Оноприенко завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы, который проходит в Баку (Азербайджан). Гимнастка набрала 33,25 балла. В тройку вошли представительница Израиля Ади Ася Кац и болгарская спортсменка Боряна Калейн.
Медаль Оноприенко также стала первой личной наградой для сборной страны с чемпионата Европы 2019 года. Тогда Влада Никольченко выиграла бронзу в упражнениях с булавами.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Баку (Азербайджан). Обруч
1. Виктория Оноприенко (Украина) — 33,25 балла.
2. Ади Ася Кац (Израиль) — 32,6.
3. Боряна Калейн (Болгария) — 32,25.
- 21 мая 2023
-
12:59
-
12:53
-
12:46
-
11:32
-
00:42
-
00:29
- 20 мая 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:49
-
20:47
-
20:37
-
20:22
-
19:48
-
18:50
-
18:14
-
18:01
-
17:44
-
16:57
-
13:06
-
12:57
-
12:17
-
11:51
-
11:26
-
04:20
- 19 мая 2023
-
22:12
-
21:37
-
20:53
-
20:36
-
20:23
-
19:27
-
18:59
-
18:36
-
15:39
-
15:21
-
14:15