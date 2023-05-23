ЦСКА отозвал Дарью Дмитриеву из «Крима» на финал ЧР по гандболу с «Ростов-Доном»

Перед финалом чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги ЦСКА досрочно отозвал из аренды в «Крим Меркатор» Дарью Дмитриеву. Спортсменка будет заявлена на решающие матчи национального первенства с «Ростов-Доном», которые начнутся 25 мая.
ЦСКА вступил в переговоры со словенским клубом, когда стало понятно, что Антонина Скоробогатченко пропустит остаток сезона. Однако «Крим» не хотел отпускать разыгрывающую до завершения своего чемпионата. Контракт ЦСКА с Дмитриевой будет расторгнут после 1 июля 2023 года, и в следующем сезоне спортсменка сможет выступать в «Криме» уже не на правах аренды.
«Я очень рада, что у меня появилась возможность вернуться и помочь клубу, с которым была с самого его основания. ЦСКА для меня семья, с которой я прошла долгий и плодотворный путь. Сезон в Словении закончился, поэтому постараюсь принести пользу своей команде в важнейшем отрезке чемпионата. Я всё время следила за девочками и переживала за них. Счастлива присоединиться к ним и вложить максимум усилий для того, чтобы команда смогла взять заветный трофей!» — приводит слова Дмитриевой пресс-служба ЦСКА.
Дмитриева выступала за армейский клуб с 2019 года. В его составе разыгрывающая становилась чемпионкой России, обладателем Кубка страны и участницей «Финала четырёх» Лиги чемпионов.
- 23 мая 2023
-
18:15
-
15:52
-
14:33
-
13:27
-
12:05
-
11:45
-
01:00
- 22 мая 2023
-
22:32
-
20:52
-
20:40
-
19:03
-
18:26
-
17:55
-
17:19
-
16:20
-
11:39
-
11:33
-
10:20
-
09:29
-
00:24
- 21 мая 2023
-
22:06
-
18:01
-
16:23
-
16:07
-
15:12
-
14:47
-
14:27
-
13:51
-
12:59
-
12:53
-
12:46
-
11:32
-
00:42
-
00:29
- 20 мая 2023
-
23:49