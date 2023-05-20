Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России, одолев «Ладу»

Гандболистки ЦСКА вышли в финал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В ответном полуфинальном матче московский клуб на своей площадке сыграл вничью с «Ладой» со счётом 29:29. Первый матч в Тольятти завершился победой гостей со счётом 35:31. Общий счёт в противостоянии — 64:60.

Самой результативной в ответном матче стала Ольга Фомина из «Лады», забившая девять мячей. У ЦСКА по пять раз отличились Полина Горшкова, Юлия Баева и Альбина Мурзалиева.

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, потерпев только одно поражение в 36 матчах. «Лада» с 50 очками заняла четвёртое место, по дополнительным показателям уступив «Астраханочке», которая ранее выбыла из борьбы за медали.

В финале ЦСКА сыграет с «Ростов-Доном», который в полуфинальной серии обыграл «Звезду» — 67:64. В бронзовой серии встретятся гандболистки из Тольятти и Звенигорода.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Ответный матч

ЦСКА (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 29:29 (14:11).

Первый матч – 35:31.