Ирина Винер одобрила позицию ОКР о недопустимости подписания атлетами деклараций

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддержала позицию Олимпийского комитета России (ОКР) о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ.
«А у нас было какое-то другое мнение, что мы должны подписывать декларации и заявления, что мы против СВО? Мы не подписываем такие заявления и никогда не подписывали. Наши великие спортсмены и артисты тоже никогда не подписывали такие заявления», – приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям по видам спорта допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Часть федераций, согласившись с решением МОК, составили декларации нейтральности, в которых требуют от атлетов высказать отношение к СВО.
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