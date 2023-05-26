Ирина Винер одобрила позицию ОКР о недопустимости подписания атлетами деклараций

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поддержала позицию Олимпийского комитета России (ОКР) о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ.

«А у нас было какое-то другое мнение, что мы должны подписывать декларации и заявления, что мы против СВО? Мы не подписываем такие заявления и никогда не подписывали. Наши великие спортсмены и артисты тоже никогда не подписывали такие заявления», – приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям по видам спорта допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Часть федераций, согласившись с решением МОК, составили декларации нейтральности, в которых требуют от атлетов высказать отношение к СВО.