Участники движения Just Stop Oil прервали финал чемпионата Англии по регби

В субботу, 27 мая, два участника движения Just Stop Oil, выступающего против добычи нефти, газа и угля, прервали матч финала чемпионата Англии по регби: активисты выбежали на поле на 15-й минуте игры и рассыпали на нём оранжевый порошок. Хотя удалось остановить одного из нарушителей на поле до момента совершения правонарушения, встречу всё же пришлось прервать на пять минут для ликвидации вещества, рассыпанного вторым участником.

После акции протеста матч между командами «Сарацины» и «Сейл Шаркс» был возобновлён.

Движение Just Stop Oil известно своими публичными акциями протеста: в 2022 году активисты обливали томатным супом шедевр Винсента Ван Гога «Подсолнухи» и пачкали картофельным пюре картину Клода Моне «Стог сена». В 2023 году представители движения прервали матчи чемпионата мира по снукеру, проходившие в театре Крусибл, рассыпав по игровому столу оранжевый порошок.