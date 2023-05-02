«Это лучший момент в моей жизни». Сенсация в финале чемпионата мира — 2023 по снукеру

В Шеффилде завершился чемпионат мира. Это был по-настоящему невероятный турнир с неожиданными сюжетными поворотами. Неудивительно, что и победитель сенсационный.

В финале в «Крусибле» дерзкий Люка Бресель одолел опытнейшего Марка Селби – 18:15! А ведь 28-летний бельгиец не готовился к ЧМ, а по ходу турнира катался в Бельгию и устраивал вечеринки.

«В воскресенье я провёл полдень в Берлине, поспал, поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат мира», – сказал футболист Андреа Пирло в далёком 2006 году.

Кажется, эта фраза итальянской легенды футбола почти идеально описывает сенсационную победу Люки Бреселя на чемпионате мира.

Дерзкий бельгиец

Люка Бресель впервые участвовал на чемпионате мира ещё в 2012 году. Тогда 17-летний снукерист стал самым молодым дебютантом «Крусибла». Правда, бельгиец вылетел в первом же раунде, проиграв Стивену Магуайру (5:10). Впоследствии в основную сетку Бресель попадал ещё четырежды, но каждый раз проигрывал в первом же раунде.

Текущий чемпионат мира перечеркнул всю «чёрную полосу» Люки. В 1/16 финала он не без проблем обыграл Рики Уолдена (10:9), в 1/8 финала – в острой борьбе одолел Марка Уильямса (13:11). В четвертьфинале Бресель чудом отыгрался в матче с Ронни О'Салливаном (13:10), а в полуфинале совершил исторический камбэк в матче с Сы Цзяхоем (17:15).

К финалу ЧМ Бресель относился как к подарку судьбы, но при этом не слишком серьёзно готовился к нему.

«Сегодня расслаблюсь, может быть, выпью пару стаканчиков. Я не слишком много думаю о завтрашнем дне. Вероятно, завтра, когда я проснусь, я снова соберусь с духом и снова пойду, но буду играть в свободный снукер, потому что это бонус — быть в финале», — говорил Люка после полуфинала.

В неожиданном финале Бельгийской пуле предстояло встретиться с четырёхкратным чемпионом мира Марком Селби. Фаворит ЧМ довольно легко дошёл до решающей стадии в «Крусибле». В первом раунде он непринуждённо обыграл Мэттью Селта (10:8), во втором – Гэри Уилсона (13:7), а четвертьфинале без особых проблем выбил с турнира Джона Хиггинса (13:7). Впервые по-настоящему непросто Селби было лишь в полуфинале, где он в драматичном противостоянии победил Марка Аллена (17:15). Казалось, что и в финале Марку будет сопутствовать удача, но всё случилось иначе.

Труднейшая борьба

В первой сессии финала Бресель создал небольшой отрыв – 6:2. Оказалось, что быстрый Люка крайне неудобный соперник для неторопливого Селби. Марку приходилось подстраиваться под соперника, что явно не шло ему на пользу.

Однако во второй сессии у англичанина получилось найти свою игру. Шут из Лестера не дал бельгийцу серьёзно увеличить преимущество – 8:9. Во время погони за Бреселем Селби сделал красивый исторический максимум на ЧМ. До этого никто не делал брейк в 147 очков в финале «Крусибла»!

Казалось, впечатляющий камбэк Марка и его максимум могут сломать Люку, но случилось всё наоборот. В третьей сессии Бельгийская пуля показал шикарнейшую игру: сделал четыре сенчури и увеличил свой отрыв до пяти фреймов – 15:10. Ситуация перевернулась, и уже было ощущение, что Селби не сможет оправиться после такого удара, но как бы не так!

В четвёртой сессии Бреселю удалось выиграть в первом фрейме (16:10), но потом Шут из Лестера перехватил лидерство. Селби забирал один фрейм за другим благодаря крупным сериям и отличным отыгрышам. В итоге Марк практически сравнял счёт – 15:16! Англичанину оставалось дожать немного, но в игру вернулся Бресель. Он забрал последние фреймы сотней и полтинником, тем самым выиграв матч – 18:15.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Видео доступно на странице World Snooker Tour в YouTube.

Бресель стал первым чемпионом мира из Бельгии и континентальной Европы, а также лишь четвёртым чемпионом мира не из Великобритании. До этого титул выигрывали канадец Клифф Торбурн, ирландец Кэн Доэрти и австралиец Нил Робертсон. Кроме того, Бельгийская пуля – самый молодой триумфатор ЧМ после Шона Мёрфи.

«Мечта сбылась»

После победы Люка тепло обнялся с Марком, который что-то сказал ему, а затем не смог сдержать эмоций и прослезился. Трофей Бресель получал в окружении самых близких: мамы и девушки Лауры.

«Мечта сбылась. Это лучший момент в моей жизни, — признался новоиспечённый чемпион WST. — Особенно то, как я это сделал: победил Ронни, Марка Уильямса, а затем Селби, самого сильного соперника из всех, в финале. Я мог бы легко проиграть свой первый матч, но сделал хороший брейк в последнем фрейме против Рикки, и с тех пор я играл на максимум, делал всё, что мог. Это нереально, если учитывать, как долго я не мог выиграть здесь.

При счёте 16:13 я чувствовал, что не выиграю. Я слишком нервничал, не мог выполнить свои удары и пропускал много дальних передач. Марк стал сильнее и доставил мне немало неприятностей. Когда ты чувствуешь подобное, с этим трудно справиться. Мне просто нужен был хороший шанс снова вернуться. Я получил его при 16:15 и сделал брейк на 50 очков, после чего немного расслабился. Мне нужно было удерживать преимущество в счёте. В последнем фрейме я чувствовал, что сделаю хороший брейк. Это были невероятные две недели, и этот трофей прекрасен!

Я не думал о том, что смогу выиграть. Единственное, что было в моей голове, — это желание разделить этот момент с моей семьёй. На то, чтобы осознать произошедшее, уйдёт несколько недель. У меня больше нет причин чувствовать какое-либо давление, я осуществил заветную мечту — это меняет мою жизнь, и я уверен, что это даст мне силы для новых свершений».

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Видео доступно на странице World Snooker Tour в YouTube.

Марк Селби, кажется, не сильно расстроился поражению. После финала он похвалил Люку.

«Он большой талант, отличный парень, у него прекрасная семья, — сказал Селби Eurosport. — Я желаю ему всего наилучшего. Ты заслужил это, приятель, ты сыграл фантастически!

Здорово сделать максимум в «Крусибле». Это то, что я хотел сделать. Никогда не думал, что получится сделать это в финале. Это потрясающее достижение! Атмосфера прошлой ночи, когда я сделал максимум, запомнится мне на всю оставшуюся жизнь. Но, знаете, сегодня речь идёт всё-таки не обо мне, а о Люке, он фантастически играл в течение двух дней.

Финал чемпионата мира — 2023 по снукеру Фото: George Wood/Getty Images

Каждый раз, когда у него был шанс, он выглядел так, будто собирался выиграть фрейм за один подход к столу. Я же продолжал ошибаться, оставляя ему шансы, кроме тех случаев, когда я сделал камбэк 16:15. Думаю, что это, наверное, был первый раз, когда он промахнулся.

Учитывая, где я был и где сейчас нахожусь, знаете, я наслаждался последними двумя неделями. Да, это не закончилось так, как я хотел, но учитывая то, что происходит вне игры не только со мной, но и с Викки, очевидно, ты понимаешь, что здоровье важнее. В конце концов, это игра, в которой вы хотите выиграть. Однако если вы этого не сделаете, это не конец света».

Благодаря победе Бресель заработал £ 500 тыс. и поднялся на второе место в рейтинге WST. Лидер – по-прежнему Ронни О'Салливан, но какая разница, если Люка уже вошёл в историю?