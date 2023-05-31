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Бах: международные федерации доказали, что рекомендации МОК по россиянам выполнимы

Бах: международные федерации доказали, что рекомендации МОК по россиянам выполнимы
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) рассказал о реализации рекомендаций по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«У нас есть 32 вида спорта, в которых международные федерации контролируют все мероприятия. Они доказали, что рекомендации МОК по поводу допуска россиян и белорусов могут быть выполнены. И это было сделано при наличии большого количества скептиков, которые хотели заставить людей поверить, что это никогда не сработает.

Я благодарен ASOIF за декларацию, в которой подчёркивается необходимость разделения спорта и политики. Существующая проблема слишком сложна, чтобы иметь простое решение. Только популисты могут предлагать простые решения, которые не работают на практике», — приводит слова Баха ABC News.

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