«Пока рано говорить о конкуренции». Тренер «Чеховских медведей» — о победе ЦСКА в ЧР

Заслуженный тренер СССР, наставник «Чеховских медведей» Владимир Максимов высказался о победе ЦСКА в чемпионате России по гандболу.

Армейский клуб смог прервать гегемонию «Чеховских медведей», которые выигрывали чемпионат страны 21 год подряд. Отметим, что ЦСКА обыграл чеховский клуб в полуфинале и команда Максимова стала в итоге бронзовым призёром соревнований. В финале ЦСКА встречался с «Пермскими медведями».

«Мы не выполнили игровую установку по защите. Благодаря этому ЦСКА удалось победить. За много лет они стали чемпионами впервые, поэтому пока рано говорить о конкуренции. Посмотрим на них в следующем году. Их тренерский штаб отлично сработал: сильная мотивация, правильный акцент на атаку. Отмечу и команду “Пермские медведи”. При условии хорошей работы с кадрами у них будут все шансы в следующем сезоне. А других команд я особо не опасаюсь», — приводит слова Максимова телеграм-канал спортивного радио «Движение».