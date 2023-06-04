Мария Ласицкене пропустит День прыжков в высоту в Москве из-за травмы

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене пропустит соревнования Дня прыжков в высоту в рамках Недели лёгкой атлетики. Причиной данного решения стала травма.
«В связи с травмой Маша проходит обследование и старт 6 июня пропускает», — приводит слова тренера Ласицкене Геннадия Габриляна «РИА Новости Спорт».
Неделя лёгкой атлетики пройдёт в Москве с 5 по 10 июня, а День прыжков в высоту запланирован на 6 июня. В рамках Недели лёгкой атлетики соревнования по прыжкам в высоту также запланированы в турнире «Мемориал братьев Знаменских» 10 июня.
Ласицкене выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая проходила в июле — августе 2021 года, с результатом 2,04 м. Второй результат показала представительница Австралии Никола Макдермотт (2,02 м). Замкнула тройку сильнейших украинка Ярослава Могучих (2,00 м).
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