«Кому нужен Вегас или Дубай». Стюарт Бинэм опубликовал фото со своего отдыха на природе

Чемпион мира 2015 года по снукеру Стюарт Бинэм опубликовал в социальных сетях фото со своего отдыха из кемпинга.

«Небольшие приятные выходные в нашем кемпинге. Кому нужен Вегас или Дубай, когда такая погода», — подписал фото Бинэм.

Фото: из личного архива Стюарта Бинэма

Стоит отметить, что ранее фотографиями с отдыха в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и Дубае (ОАЭ) делились другие известные снукеристы – чемпион мира 2019 года британец Джадд Трамп и новоиспечённый обладатель титула чемпиона мира бельгиец Люка Бресель.

Интересно, что Бресель подвергся критике в социальных сетях за публикацию фотографий автомобиля, купленного на призовые с победы на чемпионате мира. Напомним, Бресель приобрёл автомобиль Ferrari 488 стоимостью примерно $ 430 тыс.