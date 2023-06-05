Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ» во время соревнований по гольфу

Енотов заподозрили в нападении на имущество спортивного канала «Матч ТВ» в Краснодарском крае. Звери, предположительно, перегрызли кабели от камер и чуть не сорвали трансляцию соревнований по гольфу, сообщает телеграм-канал «Baza».
3 мая в Геленджике стартовал турнир по гольфу, трансляцию которого осуществлял «Матч ТВ». Но уже утром следующего дня возникли неожиданные проблемы: сотрудники заметили, что кто-то перегрыз им четыре кабеля. Из-за этого в передвижной телевизионной станции пропал сигнал, а у операторов перестали работать две камеры. В итоге сотрудники успели поменять кабели до соревнований и на трансляцию это не повлияло.
По информации источника, канал начал собственное расследование — сейчас кабели проходят экспертизу, но пока все подозрения пали на местных енотов. По словам техников перед происшествием они постоянно встречали енотов, бегающих как раз в районе места преступления.
- 5 июня 2023
-
12:28
-
12:23
-
10:48
-
10:32
-
09:40
- 4 июня 2023
-
21:30
-
21:17
-
21:15
-
20:36
-
19:21
-
18:38
-
18:25
-
17:24
-
17:19
-
16:55
-
16:35
-
15:12
-
13:42
-
13:30
-
12:32
-
11:31
-
10:58
-
09:45
-
05:25
-
03:23
- 3 июня 2023
-
23:37
-
20:51
-
20:00
-
19:21
-
18:22
-
16:05
-
15:33
-
11:21
-
11:08
-
08:00