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Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ» во время соревнований по гольфу

Еноты перегрызли несколько кабелей «Матч ТВ» во время соревнований по гольфу
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Енотов заподозрили в нападении на имущество спортивного канала «Матч ТВ» в Краснодарском крае. Звери, предположительно, перегрызли кабели от камер и чуть не сорвали трансляцию соревнований по гольфу, сообщает телеграм-канал «Baza».

3 мая в Геленджике стартовал турнир по гольфу, трансляцию которого осуществлял «Матч ТВ». Но уже утром следующего дня возникли неожиданные проблемы: сотрудники заметили, что кто-то перегрыз им четыре кабеля. Из-за этого в передвижной телевизионной станции пропал сигнал, а у операторов перестали работать две камеры. В итоге сотрудники успели поменять кабели до соревнований и на трансляцию это не повлияло.

По информации источника, канал начал собственное расследование — сейчас кабели проходят экспертизу, но пока все подозрения пали на местных енотов. По словам техников перед происшествием они постоянно встречали енотов, бегающих как раз в районе места преступления.

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