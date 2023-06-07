Чемпионка ОИ Севастьянова пожаловалась в полицию на распространение клеветы в интернете
Поделиться
Чемпионка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова подала жалобу в полицию на неизвестных, распространяющих о ней ложную информацию в интернете, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По словам Севастьяновой, она нашла в интернете ложную информацию, порочащую её честь и достоинство. Теперь спортсменка просит полицейских найти и наказать тех, кто разместил эту информацию. Сообщается, что участковые одного из московских районов уже начали проверку. Пока неизвестно, что именно послужило поводом для подачи жалобы.
Напомним, на Олимпиаде в Лондоне Севастьянова стала чемпионкой по художественной гимнастике в групповом многоборье. По завершении Игр в возрасте 17 лет спортсменка закончила профессиональную карьеру.
Комментарии
- 7 июня 2023
-
20:33
-
19:55
-
19:44
-
14:28
-
13:33
- 6 июня 2023
-
22:58
-
22:13
-
21:45
-
21:03
-
18:30
-
16:21
-
11:04
- 5 июня 2023
-
20:55
-
20:05
-
17:59
-
17:48
-
17:21
-
16:56
-
16:50
-
15:34
-
14:55
-
12:28
-
12:23
-
10:48
-
10:32
-
09:40
- 4 июня 2023
-
21:30
-
21:17
-
21:15
-
20:36
-
19:21
-
18:38
-
18:25
-
17:24
-
17:19
Партнерский контент