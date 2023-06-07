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Чемпионка ОИ Севастьянова пожаловалась в полицию на распространение клеветы в интернете

Чемпионка ОИ Севастьянова пожаловалась в полицию на распространение клеветы в интернете
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Чемпионка Олимпиады-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова подала жалобу в полицию на неизвестных, распространяющих о ней ложную информацию в интернете, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По словам Севастьяновой, она нашла в интернете ложную информацию, порочащую её честь и достоинство. Теперь спортсменка просит полицейских найти и наказать тех, кто разместил эту информацию. Сообщается, что участковые одного из московских районов уже начали проверку. Пока неизвестно, что именно послужило поводом для подачи жалобы.

Напомним, на Олимпиаде в Лондоне Севастьянова стала чемпионкой по художественной гимнастике в групповом многоборье. По завершении Игр в возрасте 17 лет спортсменка закончила профессиональную карьеру.

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