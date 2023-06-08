«Потрясающе!» Российская гандболистка — о триумфе Анны Вяхиревой в Лиге чемпионов

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала победу норвежского гандбольного клуба «Вайперс Кристиансанд», в составе которого выступает россиянка Анна Вяхирева, в финале Лиги чемпионов.
«Я практически весь финал Лиги чемпионов посмотрела. Аня Вяхирева сыграла потрясающе! Она молодец, я почти все игры «Вайперс» смотрела. Да и мы в одной группе Лиги чемпионов играли с ними. Я сразу поздравила её с завоеванием того трофея, которого у неё в карьере ещё не было», — сказала Дмитриева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
В финальном матче «Вайперс Кристиансанд» обыграл венгерский «Ференцварош» с перевесом в четыре мяча – 28:24. Вяхирева стала самым результативным игроком в составе своей команды, наряду с норвежкой Суннивой Нэс Андерсен, отметившись во встрече шестью забитыми мячами.
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