Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская волейболистка Вита Акимова заключила контракт с титулованным итальянским клубом

Российская волейболистка Вита Акимова заключила контракт с титулованным итальянским клубом
Комментарии

20-летняя российская волейболистка Вита Акимова из французского клуба «Волеро» (город-курорт Ле-Канне) перешла в итальянскую команду «Игор Горгондзола» (Новара).

С «Волеро» Акимова стала чемпионкой Франции в сезоне-2022/2023. Она была признана лучшим игроком соревнований. Вита набрала 726 очков в 34 матчах.

«Игор Горгондзола» выступает в серии A1. Клуб из Новары — чемпион Италии в 2017 году, шестикратный серебряный призёр соревнований, двукратный обладатель Кубка страны.

Акимова – лучшая диагональная молодёжного чемпионата мира U20 (2021), серебряный призёр чемпионата Европы среди девушек в 2017 году, чемпионка Европы среди девушек 2018 года. Вита родом из Ноябрьска, где и начала свой карьерный путь.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023