Российская волейболистка Вита Акимова заключила контракт с титулованным итальянским клубом
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20-летняя российская волейболистка Вита Акимова из французского клуба «Волеро» (город-курорт Ле-Канне) перешла в итальянскую команду «Игор Горгондзола» (Новара).
С «Волеро» Акимова стала чемпионкой Франции в сезоне-2022/2023. Она была признана лучшим игроком соревнований. Вита набрала 726 очков в 34 матчах.
«Игор Горгондзола» выступает в серии A1. Клуб из Новары — чемпион Италии в 2017 году, шестикратный серебряный призёр соревнований, двукратный обладатель Кубка страны.
Акимова – лучшая диагональная молодёжного чемпионата мира U20 (2021), серебряный призёр чемпионата Европы среди девушек в 2017 году, чемпионка Европы среди девушек 2018 года. Вита родом из Ноябрьска, где и начала свой карьерный путь.
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