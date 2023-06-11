Юные российские шахматисты выиграли 10 медалей на первенстве мира по блицу

Российские шахматисты показали выдающиеся результаты на детско-юношеском первенстве мира по блицу. На турнире, проходившем в Батуми (Грузия), играли 426 спортсменов. Среди них было 50 россиян, выступающих в качестве нейтральных атлетов под флагом ФИДЕ. Российские юниоры завоевали 10 медалей: пять золотых, три серебряных и две бронзовых.

Золотые медали выиграли Сергей Склокин (среди мальчиков до 10 лет), Прохор Москвинов (в категории мальчиков до 12 лет), Савва Ветохин (среди юношей до 14 лет), Александра Шведова (среди девушек до 16 лет). Володар Мурзин стал первым среди юношей до 18 лет.

Российские спортсмены стали рекордсменами по количеству завоеванных медалей на первенствах мира по рапиду и блицу в Батуми.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов отреагировал на успешное выступление россиян на международном турнире: «Поздравляю наших юных спортсменов с блестящим выступлением на первенствах мира по рапиду и блицу! Как известно, класс шахматистов особенно ярко проявляется в турнирах с укороченным контролем времени, и наши шахматисты вновь доказали, что являются одними из сильнейших на планете. Успех ребят по праву разделяют их родители и тренеры, которые на протяжении многих лет ведут наших талантов к победам и медалям. Желаю всем новых успехов и достижений!». Его слова приводит официальный сайт ФШР.