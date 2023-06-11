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Экс-чемпион мира Магнус Карлсен позорно выступил на супертурнире в Норвегии, не одержав ни одной победы

Оглушительный провал Магнуса. Даже аутсайдер выиграл партию, а экс-чемпион мира — ни одной
Александр Федяков
Магнус Карлсен позорно выступил на супертурнире
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Норвежец впервые с 2007 года остался без побед на турнире с классическим контролем времени.

16 лет, 72 круговых турнира – ровно столько продолжалась серия экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, когда он одерживал хотя бы одну победу в соревнованиях с классическим контролем времени. Но и эта потрясающая серия прервалась, причём на домашнем для Магнуса супертурнире в Ставангере. Дома он не смог выиграть ни одной партии в классику. Ни одной!

Карлсен потерпел жёсткое поражение:
Магнус Карлсен жёстко влетел сопернику по чемпионскому матчу. Всё, его эпоха завершена?
Магнус Карлсен жёстко влетел сопернику по чемпионскому матчу. Всё, его эпоха завершена?

Конечно, Карлсен говорил, что его тошнит от классических шахмат, но чтобы вообще не выиграть ни разу – это, конечно, нонсенс. Подобное случалось лишь в 2007-м, когда Магнусу было только 17 лет, а от звания чемпиона мира и даже от лидерства в мировом рейтинге он был ещё очень далёк. Сейчас же гроссмейстер с рейтингом 2853 очка, что на 67 больше, чем у ближайшего преследователя, сыграл из рук вон плохо.

Иначе как позорной назвать его игру не получается. Он и сам об этом прекрасно знает. Даже его соотечественник Арьян Тари, абсолютный аутсайдер турнира в Ставангере, в последнем туре сумел в классику обыграть Алирезу Фируджу и избавиться от нолика в графе побед. А Магнус не смог. Или не захотел. Или просто решил потроллить весь шахматный мир.

Другое дело, что самого Магнуса такое положение вещей вряд ли хоть как-то задевает. Норвежский гроссмейстер давно уже застолбил за собой одно из верхних мест в исторической шахматной иерархии. Даже потеряв больше 18 очков в рейтинге, он всё равно сохранил впечатляющие 2835 баллов. И на сегодняшний день Карлсен – единственный «восьмисотник» в мире.

Но до заветной исторической отметки 2900, о которой сам Карлсен мечтал ещё год назад, теперь дотянуться практически невозможно.

Карлсен сравнил себя со звездой футбола Холандом:
«Я лучше в шахматах, чем Холанд в футболе». Карлсен уже не чемпион, но вновь победил
«Я лучше в шахматах, чем Холанд в футболе». Карлсен уже не чемпион, но вновь победил

Зато норвежец выиграл семь подряд армагеддонов, которые на турнире в Ставангере играются в случае ничьей в классические шахматы. Вот такая разновидность шахмат ему интересна, в таком контроле времени он неудержим. Пару недель назад в Варшаве он растерзал всех соперников в блиц, сейчас вот обыгрывал всех подряд в армагеддоне. Так что говорить о том, что норвежец совсем ослаб и разучился играть, точно не приходится.

Карлсен, безусловно, остаётся сильнейшим гроссмейстером мира. Нужно, наверное, только придумать, как вновь заинтересовать его классическими шахматами. Ведь даже неподражаемый блицор, блогер и стример Хикару Накамура, который в классику играл намного реже Карлсена, ниже своего уровня никогда не опускается.

В Ставангере Накамура по заказу выиграл в последнем туре у Фабиано Каруаны и стал чемпионом. Хикару, кстати, в классику не проиграл ни одной партии, одержав при этом три победы. А после награждения сказал: «Не знаю почему, но я сейчас в классику играю лучше, чем в рапид и блиц. Возможно, на меня не давит результат, как на остальных».

Но что же тогда давит на Магнуса?

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Самый крутой чемпион мира по шахматам. Магнус Карлсен сильнее гениев из России и СССР?
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Самый крутой чемпион мира по шахматам. Магнус Карлсен сильнее гениев из России и СССР?
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