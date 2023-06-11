Оглушительный провал Магнуса. Даже аутсайдер выиграл партию, а экс-чемпион мира — ни одной

16 лет, 72 круговых турнира – ровно столько продолжалась серия экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, когда он одерживал хотя бы одну победу в соревнованиях с классическим контролем времени. Но и эта потрясающая серия прервалась, причём на домашнем для Магнуса супертурнире в Ставангере. Дома он не смог выиграть ни одной партии в классику. Ни одной!
Конечно, Карлсен говорил, что его тошнит от классических шахмат, но чтобы вообще не выиграть ни разу – это, конечно, нонсенс. Подобное случалось лишь в 2007-м, когда Магнусу было только 17 лет, а от звания чемпиона мира и даже от лидерства в мировом рейтинге он был ещё очень далёк. Сейчас же гроссмейстер с рейтингом 2853 очка, что на 67 больше, чем у ближайшего преследователя, сыграл из рук вон плохо.
Иначе как позорной назвать его игру не получается. Он и сам об этом прекрасно знает. Даже его соотечественник Арьян Тари, абсолютный аутсайдер турнира в Ставангере, в последнем туре сумел в классику обыграть Алирезу Фируджу и избавиться от нолика в графе побед. А Магнус не смог. Или не захотел. Или просто решил потроллить весь шахматный мир.
Другое дело, что самого Магнуса такое положение вещей вряд ли хоть как-то задевает. Норвежский гроссмейстер давно уже застолбил за собой одно из верхних мест в исторической шахматной иерархии. Даже потеряв больше 18 очков в рейтинге, он всё равно сохранил впечатляющие 2835 баллов. И на сегодняшний день Карлсен – единственный «восьмисотник» в мире.
Но до заветной исторической отметки 2900, о которой сам Карлсен мечтал ещё год назад, теперь дотянуться практически невозможно.
Зато норвежец выиграл семь подряд армагеддонов, которые на турнире в Ставангере играются в случае ничьей в классические шахматы. Вот такая разновидность шахмат ему интересна, в таком контроле времени он неудержим. Пару недель назад в Варшаве он растерзал всех соперников в блиц, сейчас вот обыгрывал всех подряд в армагеддоне. Так что говорить о том, что норвежец совсем ослаб и разучился играть, точно не приходится.
Карлсен, безусловно, остаётся сильнейшим гроссмейстером мира. Нужно, наверное, только придумать, как вновь заинтересовать его классическими шахматами. Ведь даже неподражаемый блицор, блогер и стример Хикару Накамура, который в классику играл намного реже Карлсена, ниже своего уровня никогда не опускается.
В Ставангере Накамура по заказу выиграл в последнем туре у Фабиано Каруаны и стал чемпионом. Хикару, кстати, в классику не проиграл ни одной партии, одержав при этом три победы. А после награждения сказал: «Не знаю почему, но я сейчас в классику играю лучше, чем в рапид и блиц. Возможно, на меня не давит результат, как на остальных».
Но что же тогда давит на Магнуса?
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