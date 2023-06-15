Чемпионка России — 2023 Дронова подала заявку на участие в чемпионате мира по велоспорту

Велогонщица Тамара Дронова, ставшая чемпионкой России 2023 года в индивидуальной шоссейной велогонке, подала заявку на участие в чемпионате мира, который состоится в Шотландии с 3 по 13 августа.
«Сейчас мне очень сложно сказать, приму ли я участие в чемпионате мира. Я подала заявку, определённость должна наступить в ближайшее время. Всё будет зависеть от ряда факторов, в том числе от получения визы. Если я всё-таки поеду на этот турнир, то выступлю там в обеих шоссейных гонках.
Что касается отбора на Олимпийские игры, то у меня уже достаточно очков в рейтинге, чтобы выступить в Париже», — приводит слова Дроновой ТАСС.
Напомним, в конце мая спортсменка получила нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI) и теперь может участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой этой организации. Чемпионат мира — 2023 будет включать в себя 13 различных дисциплин велоспорта и станет первым подобным турниром, организованным UCI.
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