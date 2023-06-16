26-летний велогонщик Джино Мёдер скончался после падения на пятом этапе «Тура Швейцарии»

26-летний швейцарский велогонщик Джино Мёдер скончался после падения на пятом этапе «Тура Швейцарии» — 2023.

На 197-м километре дистанции Мёдер упал на очень высокой скорости и долго не приходил в сознание. Врачи быстро прибыли на место происшествия, реанимировали спортсмена и госпитализировали его на вертолёте. Позже велогонщик скончался от полученных травм.

«С глубокой грустью и тяжёлым сердцем мы должны сообщить о смерти Джино Мёдера. 16 июня после серьёзной аварии на пятом этапе «Тура Швейцарии» Джино проиграл битву за жизнь, получив тяжёлые травмы. Команда опустошена из-за этой трагической новости. Все наши мысли и молитвы с семьёй и близкими Джино в это невероятно трудное время. Сегодня и каждый день мы едем для тебя, Джино», — говорится в заявлении команды Bahrain — Victorious.