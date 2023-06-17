Дзюдоист Махмадбеков: ошибки бывают, но сомнений в себе я не признаю

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков прокомментировал победу в весовой категории до 73 кг на турнире серии «Большого шлема», который проходит в Астане.
В финальной схватке Махмадбеков победил поляка Адама Стодольского. Для Махмадбека это четвёртое в карьере золото турниров «Большого шлема». В 2021 году он побеждал в Казани и Баку, в 2022-м – в Улан-Баторе.
«У меня есть цели, есть мечта, которой я хочу добиться. К сожалению, на чемпионате мира мне помешала глупая ошибка, да и мы долго не выступали. Но сейчас команда набирает обороты. Мы идём дальше, тренируемся и боремся. Выходя на татами, я уверен в своих силах – тренируюсь с пяти лет. Для меня сомнение — это неуважение к труду. Да, ошибки бывают, но сомнений в себе я не признаю», — приводит слова Махмадбекова пресс-служба Федерации дзюдо России.
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