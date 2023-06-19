Смертельная гонка на IRONSTAR в Самаре: спортсмен погиб во время этапа

37-летний спортсмен-любитель из Екатеринбурга Андрей Смагин не справился с дистанцией любительских соревнований IRONSTAR 113, мужчина пропал на плавательном этапе.
17 июня 2023 года в Самаре прошли соревнования IRONSTAR 113 SAMARA 2023 для любителей на «полужелезной» дистанции. Сначала спортсменам необходимо было преодолеть дистанцию 1,93 км в плавании, затем стартовала велогонка на 90 километров, и финальным этапом стал бег на 21 километр. Дистанцию можно было преодолеть как в индивидуальном формате, так и в формате эстафетной гонки.
Плавательный этап стартовал с корабля, участники плыли по течению. Екатеринбуржец нырнул с баржи в первом этапе и пропал из виду. Предварительной причиной смерти следователи называют утопление. По версии организаторов соревнований спортсмен не справился с нагрузками.
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