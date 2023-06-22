Речь олимпийской чемпионки Клаудии Пехштайн вызвала скандал в Германии

Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, немка Клаудия Пехштайн в униформе федерального полицейского выступила со скандальной речью на мероприятии Христианско-демократического союза Германии (ХДС).
В своей речи спортсменка сделала акцент на популярных в Германии политических темах. В частности, Пехштайн заявила о необходимости упрощения процедуры депортации мигрантов, которым было отказано в политическом убежище.
«Таким образом мы облегчим не только работу моих коллег, но и обеспечим безопасность граждан Германии. Пожилые люди и женщины должны иметь возможность пользоваться общественным транспортом без страха», — приводит слова Пехштайн Yahoo Sports.
Также немецкая конькобежка высказалась о традиционных семейных ценностях.
«Дети в этой стране хотят получить хорошее образование и здоровую традиционную семью. Они хотят иметь маму и папу», — отметила Пехштайн.
Высказывания спортсменки вызвали критику со стороны немецкой общественности. В ответ на это Пехштайн заявила, что не является членом ХДС, а на мероприятии присутствовала как гость политической партии в качестве спортсменки и сотрудника федеральной полиции.
- 22 июня 2023
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:43
-
13:28
-
12:58
-
12:56
-
10:59
-
10:54
-
09:00
-
02:51
- 21 июня 2023
-
20:31
-
19:34
-
18:58
-
16:09
-
07:41
- 20 июня 2023
-
23:09
-
22:40
-
21:43
-
20:33
-
19:22
-
18:34
-
16:53
-
16:48
-
13:36
-
11:18
-
10:25
-
00:40
- 19 июня 2023
-
22:43
-
19:01
-
18:28
-
17:37
-
17:27
-
14:40