Бах обвинил Россию в намерении провести политизированные соревнования

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в намерении организовать политизированные соревнования, подразумевая, по всей видимости, запланированные на сентябрь 2024 года Игры Дружбы.
«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — сказал Бах на сессии МОК.
На прошлой неделе секретарь совета по спорту при президенте России Марат Филиппов со ссылкой на главу государства сообщил о решении провести в сентябре 2024 года в Москве Игры Дружбы, подчеркнув, что это не альтернатива Олимпийским играм.
Ранее МОК сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе.
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