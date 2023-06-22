Бах обвинил Россию в намерении провести политизированные соревнования

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию в намерении организовать политизированные соревнования, подразумевая, по всей видимости, запланированные на сентябрь 2024 года Игры Дружбы.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — сказал Бах на сессии МОК.

На прошлой неделе секретарь совета по спорту при президенте России Марат Филиппов со ссылкой на главу государства сообщил о решении провести в сентябре 2024 года в Москве Игры Дружбы, подчеркнув, что это не альтернатива Олимпийским играм.

Ранее МОК сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе.