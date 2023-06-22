Глава МОК Томас Бах: мировой спорт находится под угрозой
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об угрозе раскола мирового спорта.
«Некоторые силы пытаются разделить мировое спортивное сообщество и разрушить наши усилия. Мировой спорт находится под угрозой. Если кто-то со стороны начнёт решать, кого стоит допускать на соревнования, а кого — нет, всё придёт к тому, что бороться на спортивной арене будут только те, кто сходится по политическим взглядам. Это приведёт к расколу. Появятся различные соревнования, на которых будут бороться дружественные страны. Олимпийские игры перестанут иметь смысл», — приводит слова Баха Inside the Games.
Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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