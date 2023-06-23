Результат Могучих помог Украине вернуться в первый дивизион лёгкой атлетики Европы

Украинские легкоатлеты заняли второе место во втором дивизионе командных соревнований на Европейских играх – 2023. Украинцы уступили 21 очко Венгрии, третье место заняли литовцы. Именно эти три команды получили право вернуться в элиту – в первый дивизион европейской лёгкой атлетики.

Достичь этого результата сборной Украины во многом помог результат бронзового призёра летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту Ярославы Могучих. Спортсменка выиграла соревнования в своём секторе, преодолев планку на высоте 1,97 метра. Три попытки на высоте 2,02 м, которая уже покорялась Могучих в 2023 году, Ярославе не удались.

Личный турнир женщин в прыжках в высоту пройдёт на Европейских играх в Польше 25 июня.