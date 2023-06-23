Результат Могучих помог Украине вернуться в первый дивизион лёгкой атлетики Европы
Поделиться
Украинские легкоатлеты заняли второе место во втором дивизионе командных соревнований на Европейских играх – 2023. Украинцы уступили 21 очко Венгрии, третье место заняли литовцы. Именно эти три команды получили право вернуться в элиту – в первый дивизион европейской лёгкой атлетики.
Достичь этого результата сборной Украины во многом помог результат бронзового призёра летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту Ярославы Могучих. Спортсменка выиграла соревнования в своём секторе, преодолев планку на высоте 1,97 метра. Три попытки на высоте 2,02 м, которая уже покорялась Могучих в 2023 году, Ярославе не удались.
Личный турнир женщин в прыжках в высоту пройдёт на Европейских играх в Польше 25 июня.
Комментарии
- 23 июня 2023
-
23:51
-
23:45
-
23:25
-
23:19
-
22:57
-
21:35
-
21:14
-
20:51
-
17:24
-
14:50
-
13:37
-
13:20
-
13:18
-
12:59
-
12:42
-
10:30
-
01:35
-
00:59
- 22 июня 2023
-
19:20
-
18:30
-
16:10
-
15:49
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:43
-
13:28
-
12:58
-
12:56
-
10:59
-
10:54
-
09:00
-
02:51
- 21 июня 2023
-
20:31
Партнерский контент