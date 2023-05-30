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Результаты второго этапа Бриллиантовой лиги в лёгкой атлетике: у украинки Ярославы Могучих — лучший результат сезона

Украинская чемпионка теперь обыгрывает всех подряд. У Могучих — лучший результат сезона
Ангелина Николаева
У Могучих — лучший результат сезона
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Впрочем, на втором этапе Бриллиантовой лиги блистала не только Ярослава.

В Марокко прошёл второй этап Бриллиантовой лиги. В Рабате легкоатлеты поставили сразу четыре рекорда мирового сезона. И это неудивительно – состав участников этих соревнований получился по-настоящему звёздным, практически в каждом виде приняли участие чемпионы мира и призёры Олимпийских игр. Подводим итоги второго этапа самого престижного коммерческого международного старта.

Главные итоги первого этапа Бриллиантовой лиги:
Погоня за бриллиантом. В Дохе стартовала главная коммерческая битва звёзд лёгкой атлетики
Погоня за бриллиантом. В Дохе стартовала главная коммерческая битва звёзд лёгкой атлетики

Триумф украинской чемпионки

Два рекорда сезона были установлены в прыжковых секторах. Один из них теперь принадлежит украинке Ярославе Могучих, которая прыгнула на 2,01 м. Таким образом, чемпионка мира в прыжках в высоту продлила свою победную серию и выиграла уже девятый старт подряд. Впрочем, ей ещё есть куда добавлять: её личный рекорд в прыжках на открытом воздухе – 2,05 м.

Второе место заняла ещё одна представительница Украины Ирина Геращенко, которая взяла высоту 1,91 м. Надежда Дубовицкая из Казахстана с результатом 1,87 заняла третье место.

Для сравнения, лучший результат на командном чемпионате России, который проходил в Сочи в конце мая, показала белорусская прыгунья Карина Демик, взявшая высоту 1,91 м. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене на том турнире стала второй, преодолев планку на отметке 1,88 м.

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Ещё один рекорд сезона в Марокко установила кубинка Лейанис Перес Эрнандес в тройном прыжке. 21-летняя спортсменка лишь неделю назад обновила личный рекорд — 14,80 м, а теперь улучшила его до 14,84 м. Серебро выиграла украинка Марина Бех-Романчук, которая прыгнула на 14,65 м.

Рекорды на беговой дорожке

Без достижений не обошлось и на беговой дорожке. Олимпийский чемпион из Марокко Суфьян Эль-Баккали на домашнем стадионе победил в забеге на 3000 метров с препятствиями. Дистанцию он преодолел за 7.56,68, что является лучшим результатом в лёгкой атлетике за последние 11 лет и рекордом турнира, также это личный рекорд марокканца. Своего ближайшего соперника из Эфиопии Гетнета Уэйла Эль-Баккали опередил почти на 10 секунд.

В забеге на 1500 метров у женщин настоящую феерию устроила призёр Олимпийских игр на дистанции 5000 метров Гудаф Цегай. Представительница Эфиопии выиграла соревнования, повторив личный рекорд – 3.54,03. Второе и третье место заняли её соотечественницы – Фревейни Хайлу и Бирке Хайлом, которых Цегай опередила сразу на три секунды.

Как Ярослава Могучих выиграла Бриллиантовую лигу:
«Счастлива, что повезу бриллиант на Украину». Могучих непобедима без соперницы из России
«Счастлива, что повезу бриллиант на Украину». Могучих непобедима без соперницы из России
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